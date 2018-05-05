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05 Mayıs 2018 14:22

Otomobil hırsızlığı şebekesi çökertildi

Bartın ve Zonguldak’ta çaldıkları doğan, şahin ve kartal marka otomobilleri parçalayıp sattıkları tespit edilen şahıslar yaptıkları son olayda yakayı ele verdi.

Otomobil hırsızlığı şebekesi çökertildi

05 Mayıs 2018 14:22

Polisin dikkatli takibi sonucu hırsızlar suç üstü yakaladı.


Bartın’da meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde Doğan marka aracın çalınması üzerine tahkikat başlatan emniyet güçleri, aracın Bartın iline götürülmüş olabileceğini düşünerek durumu Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine de bildirdi. Ekiplerin yaptığı tahkikatta çalınan aracın plakası sökülmüş halde Bartın’a götürüldüğü belirlendi. Aracın peşinden gelen bir başka araçtan da şüphelenen ekipler akaryakıt istasyonundan alınan güvenlik kameraları üzerinde yaptıkları incelemede araçta bulunan şahısların çok sayıda hırsızlık olayından sabıkalarının bulunduğunu tespit etti. Şahısların ikamet ettikleri Bartın’ın Çayırköyü ve Büyükkıran köylerinde savcılık izninin ardından yapılan aramalarda çok sayıda parçalanmış doğan, şahin ve kartal araçlar yakalandı. Olayda Çaycuma’da yaşanan hırsızlık olayını gerçekleştiği belirlenen Oktay U. Çaycuma İlçe Emniet Amirliği ekiplerine teslim edilirken, parçalara ayrılmış halde bulunan çalınan araçta çekici ile sahibine teslim edildi. Soruşturmada göz altına alınan diğer zanlılarla ilgili soruşturmanın da devam edildiği öğrenildi.




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