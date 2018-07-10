Park ve Bahçeler Müdürlüğü yeni alanına kavuştu

Bu kapsamda bir süredir yapım çalışmaları devam eden Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Binası ile Bitki Üretim Tesisi yapılan açılış töreni ile hizmete girdi.

Törene Bartın Vali Yardımcısı Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, belediye personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

“1 milyon TL’ye mal oldu ”

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Tören Başkan Cemal Akın’ın konuşması ile devam etti Akın konuşmasında “Bartın Belediyesi olarak hizmet binalarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bugünde Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Bitki Üretim Merkezi’’nin açılışını gerçekleştireceğiz. Törenimize hoş geldiniz. Öncelikle Çorlu da meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin. Mekânlarını Cennet eylesin. Hastanede olan kardeşlerimize de Allah şifalar versin. Göreve başladığımız tarihten itibaren hizmet binalarımızın fiziki şartlarını iyileştirilmesiyle ilgili birçok çalışma yaptık. Bunlardan bir tanesi Ulaştırma Müdürlüğümüzdü. Yalı bölgesinde hizmet vermeye çalışan bu müdürlüğümüzü Sanayi Bölgesi’ne taşıdık. Çok daha iyi imkânlara kavuşturmuş olduğumuz bu müdürlüğümüz Fen İşleri, elektrik, motor, mobilya gibi birçok alanda ilimize hizmet sağlıyor. Bir diğer çalışmamızda 65 yıl önce Kavaklı Bölgesi’ne yapılmış olan İtfaiye Müdürlüğü Binamızın taşınmasıyla ilgiliydi. O günün şartları altında ilimize güzel hizmetler sunan İtfaiye Müdürlüğü Binası ilimizde ki araç sayının artması, Kavaklı Caddesi’nin şehir merkezi içinde kalması gibi çeşitli şartlardan ötürü hizmet vermekte zorluk çekiyordu. Bu müdürlüğümüze de Sanayi Bölgesi’nde çok iyi şartlar altında hizmet verebilecek şekilde düzenledik. Bugünde Park ve Bahçeler Müdürü Hizmet Binası ve Bitki Üretim Merkezinin açılışını gerçekleştireceğiz. 22 Mayıs 2017’de bu projemizin çalışmalarına başladık. Sözleme bedeli ve yapmış olduğumuz işçilikle birlikte yaklaşık 1 milyon TL’ye mal oldu. Burası hem Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün idari binası hem de Üretim Merkezi olarak hizmet verecek. İlimize birçok değişik konuda hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ayrıca Bitki Üretim Merkezi’nde yılda ortalama 100 bin bitki üreterek Bartın’ımızı güzelleştirmeye çalışacak “ dedi.

“Yeni projeler geliyor”

Önümüzde ki günlerde bir çok projenin açılışını gerçekleştireceklerini ve bazı projelerinde startını vereceklerini söyleyen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın konuşmasının devamında” İtfaiye Binamızın Sanayi Bölgesi’ne taşınmasıyla boşalan Kavaklı’da ki binanın güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını tamamladık. Bu binamızda Sosyal Hizmet Merkezi, Yaşam Merkezi, Paylaşım Merkezi ve Nur Hayat Sütlü Kadın Danışma Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Allah nasip ederse önümüzde ki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Bir diğer çalışmamızda Gazhane Kültür Parkı’nın bulunduğu alana Kültür Sanat Sokağı yaptık. Bir iki aya kadar oranında açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca otizm ve down sendromlu çocuklarımızla ilgili de bir sosyal proje gerçekleştirdik. Eski Mezbahane olarak bilinen binamızın ihalesini gerçekleştirdik. Bir hafta içinde burada da çalışmaların başlayacağını düşünüyorum. Park Bahçeler Serası’nın buraya taşınmasıyla Kemerköprü Mahallesi Arka Sokak’ta boşalan alanda bir park alanı yaratacağız. O bölgede 8 bin 500 metrekarelik alanımız var. Yıkımını gerçekleştirdik. O bölgeye de çok güzel bir park yapacağız. Banklarıyla, yürüyüş yollarıyla, kamelyalarıyla, aydınlatmalarıyla o bölgeye hizmet vereceğiz. Bir çalışmamızda Trafik Eğitim Parkı ile ilgili olacak. Erenler Yurdunun bulunduğu bölgede belediyemize ait alanda da bu çalışmayı hayata geçireceğiz. Bu çalışmalarımızın hepsini halkımızla kol kola girerek, Belediye Başkan Vekillerimizle, Belediye Başkan Yardımcılarımızla, Belediye Meclis Üyelerimizle, müdürlerimizle personelimizle birlikte yapıyoruz” dedi.

Başkan Cemal Akın’ın konuşmasının ardından dualar okunarak kurban kesimi yapıldı. Törenin ardından Başkan Cemal Akın davetliler ile birlikte binayı gezdi.