Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 12:38

Park ve yeşil alanlar bakımdan geçiyor

Bartın Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’ndeki Nergis Parkı’nda bakım ve onarım çalışmasına başlandı.

Park ve yeşil alanlar bakımdan geçiyor

06 Haziran 2018 12:38


Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Esentepe Mahallesi 97. Sokak’taki Nergis Parkında bakım çalışması başlattı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Cemal Akın; ”Kent merkezimizde ki tüm park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz Esentepe Mahallesi 97. Sokak’ta bulunan Nergis Parkı’nda çalışma başlattılar. Şuanda çapama ve kayarak taşı ile çevre düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Bir başka ekibimizde vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Şükrü Bankoğlu Yürüyüş yolunda yabani ot temizliği yapıyor. Vatandaşlarımızın boş vakitleri huzur içinde hiçbir sorunla karşılaşmadan geçirebilmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç