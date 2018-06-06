Park ve yeşil alanlar bakımdan geçiyor

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Esentepe Mahallesi 97. Sokak’taki Nergis Parkında bakım çalışması başlattı. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Cemal Akın; ”Kent merkezimizde ki tüm park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz Esentepe Mahallesi 97. Sokak’ta bulunan Nergis Parkı’nda çalışma başlattılar. Şuanda çapama ve kayarak taşı ile çevre düzenlemesi çalışmaları yapılıyor. Bir başka ekibimizde vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Şükrü Bankoğlu Yürüyüş yolunda yabani ot temizliği yapıyor. Vatandaşlarımızın boş vakitleri huzur içinde hiçbir sorunla karşılaşmadan geçirebilmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz” dedi.