Parklarda bakım çalışması

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kasımpatı ve Hilal Park'ında bakım onarım çalışmaları yapıyor.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın “ Bartın Belediyesi olarak bir yandan yeni park alanları oluştururken bir yandan da mevcut parklarımızın bakım ve onarım çalışmalarını yapıyoruz. Ekiplerimiz son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kasımpatı Parkı ile Cumhuriyet Mahallesi 246. Sokak'ta bulunan Hilal Park'ında iyileştirme çalışmalarına başladılar. Kasımpatı Parkı zemin iyileştirmesi, oyun guruplarının tamiri ve panel çit çalışmaları, Hilal Park'ında ise zemin temizleme ve yabani ot temizliği çalışmaları yapılacak. Kısa zaman içinde bu parklarımızda ki çalışmalarımızı tamamlayacağız“ dedi.