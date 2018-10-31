Parklarda bakım çalışması

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kırtepe Mahallesi'nde bulunan Rotari Park'ında yabani ot temizleme ve bakım onarım çalışması yapıyor.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın " Bartın Bele-diyesi olarak bir yandan yeni park alanları oluşturur-ken bir yandan da mevcut parklarımızın bakım ve onarım çalışmalarını yapıyoruz. Ekiplerimiz son olarak Kırtepe Mahallesi'nde bulunan Rotari Parkı'nda yabani ot temizleme ve bakım çalışmalarına başladı-lar. Ayrıca Belediye Bahçesi'nde mevsimine uygun bitki dikimi ve yabani ot temizleme çalışması yapılı-yor. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan diğer parklarda ve refüjlerde devam edecek" dedi.