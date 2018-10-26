Parklarda bakım onarım çalışması

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çiğdem Park'ında bakım onarım çalışması yapıyor. Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın 'Bartın Belediyesi olarak bir yandan yeni park alanları oluştururken bir yandan da mevcut parklarımızın bakım ve onarım çalışmalarını yapıyoruz. Ekiplerimiz son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çiğdem Parkı'nda iyileştirme çalışmalarına başladılar. Çiğdem Parkı'nın zemin iyileştirmesi ve oyun guruplarının tamiri çalışması yapılacak. Kısa zaman içinde bu parklarımızda ki çalışmalarımızı tamamlayacağız“ dedi.