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Parklarda temizlik çalışmaları devam ediyor

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Tuna Mahallesi’nde bulunan Sedir Parkı’nda başlatılan ağaç budama ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Tuna Mahallesi'nde bulunan Sedir Parkı'nda başlatılan ağaç budama ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Tuna Mahallesi'nde bulunan Sedir Parkı'nda ağaçların gelişimlerini kuvvetlendirip, sağlıklı kılmak için kuru dalları budamak üzere çalışma başlattı. Bu çalışma ile hem ağaçlarının sağlıklı bir şekilde yaşamasını hem de şekil yapısını koruyarak daha güzel görünmesini sağlıyoruz. Çalışmalarımız kent merkezimizde ve parklarda devam edecek” dedi.

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