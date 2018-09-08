Refüjlerde bitki dikimi yapılıyor

Bartın Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan refüjlerde ve yeşil alanlarda çiçeklendirme yapılıyor. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, refüj ve yeşil alanlardaki düzenleme çalışmalarıyla ilgili kent güzelliğine güzellik kattıklarını söyledi. Akın açıklamasında “Refüjlerde, kavşak noktalarındaki alanlarda ve yeşil alanlarda gerçekleştirdiğimiz çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şimdide ekiplerimiz tesviye ettikleri bu noktaları çiçeklerle donatıyor. Hem görsel olarak hem de çeşitli olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ilimizin ihtiyaç duyulan her bölgesinde bu çalışmalarımız devam edecektir. Görevli personelimize işlerinde kolaylık diliyorum” dedi.