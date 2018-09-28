Rektör Uzun, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısına katıldı

Dr. Orhan Uzun, Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısına katıldı.

Bölge üniversitelerinin birikimlerini bir araya getirerek, bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ülke gelişimine katkı sunulması amacıyla kurulan Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantısının ikincisi gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan toplantıya Dr. Orhan Uzun, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş katıldı.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıyla ilgili konuşan Rektör Uzun, “Üniversitelerimizde sürdürülen çalışmalarda bölgemizden başlamak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunma gayretindeyiz. Bu doğrultuda öğretim elemanlarımızdan başlamak üzere iç paydaşlarımızı teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bunun yanında dış paydaşlarımızın da görüşlerini önemsiyor ve onların katkılarıyla gelişim stratejimizi belirliyoruz. Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği toplantılarında da bölge üniversitelerimizin çok değerli rektörleriyle bir araya gelip, görüş alış verişinde bulunuyoruz. İnanıyorum ki oluşturduğumuz bu sinerji yakın zamanda faydaya dönüşecek ve bölgemizin gelişime katkılar sunacaktır. Bu noktada bizleri yüreklendirdikleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç başta olmak üzere YÖK üyelerimize ve değerli rektörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.