Rektör Uzun, BKÜB Toplantısına Katıldı

Dr. Orhan Uzun, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) toplantısına katıldı.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) toplantısı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) ev sahipliğinde yapıldı. Batı Karadeniz Bölgesindeki üniversiteler arasındaki ilişkileri ve işbirliklerini geliştirmeye yönelik fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’nin uzun süredir dönem başkanlığını yürüten Prof. Dr. Muzaffer Elmas, dönem başkanlığını oy birliğiyle AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya devretti.

Gerçekleştirilen toplantıyla ilgili konuşan Dr. Orhan Uzun, üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik fikir alışverişinin gerçekleştirildiği toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi 2018-2022 stratejik planını hazırlarken en fazla üzerinde durduğumuz konulardan biri ‘işbirliği’ ve ‘bölgesel odaklı ihtisaslaşma’ olmuştur. Bundan dolayı sadece iç paydaşlarımızla değil dış paydaşlarımızın da görüşlerini aldık ve değerlendirdik. Bulundukları şehirlerin lokomotifi olan üniversitelerimizle de bölgesel anlamda yaptığımız fikir alışverişini çok değerli olduğunu düşünüyorum. Geleceğe sağlam adımlarla yürüyen ve sürekli iyileşmeyi kendine şiar edinen bir yapıyla Üniversitemiz, bu noktada Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinde yer alan üniversiteler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası işbirliği konusunda gayret göstermektedir.” dedi.

BKÜB’ün uzun süre dönem başkanlığını yürüten Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a katkılarından dolayı teşekkür eden Rektör Uzun, BKÜB dönem başkanlığı görevine oy birliğiyle seçilen AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’yı da tebrik etti.

Toplantıya Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan katıldı.