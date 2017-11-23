Rektör Uzun, Dünya Şampiyonu öğrenciyi kutladı

Dr. Orhan Uzun, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi, Kungfu Dünya Şampiyonu Elif Akyüz’ü kabul ederek, aldığı beşinci dünya şampiyonluğundan dolayı kutladı.

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Rekreasyon Bölümü öğrencisi Elif Akyüz, Çin’de düzenlenen Dünya Kungfu Şampiyonasında Shuangjian (ikili kılıç) dalında dünya şampiyonu oldu. Yurda dönükten sonra Dr. Orhan Uzun’u ziyaret eden Akyüz, duyduğu mutluluğu dile getirdi. Rektör Uzun ise Akyüz’ü aldığı beşinci dünya şampiyonluğundan dolayı tebrik ederek “Ülkemizi ve Üniversitemiz uluslararası müsabakalarda temsil ederek, bayrağımızı gönlere çektiren çok değerli öğrencimiz Elif Akyüz’ü kutluyorum. Şu ana kadar elde ettiği 5 dünya şampiyonluğu ve 5 dünya ikinciliğiyle göğsümüzü kabartmıştır. Kendisi çalışkanlığıyla ve başarılarıyla adını altın harflerde yazdırmaya devam ediyor. Üniversite olarak spora verdiğimiz desteğin hedefine ulaştığını görmek bizler için gurur vericidir” dedi.

Ziyarette, BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş ve Akyüz’ün ailesi de yer aldı.