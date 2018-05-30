Rektör Uzun, iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi

Dr. Orhan Uzun, Bartın’da görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileriyle iftar yaptı.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsü Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen iftar programında konuşan Rektör Uzun, üniversitede yapılan yatırımlardan ve bilimsel çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bartın Üniversitesi’nin 2018-2022 yıllarını kapsayan stratejik planıyla ilgili bilgiler veren Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak öğrenciler, akademik ve idari personelimizle görüşerek stratejik planımızla ilgili ilk adımları attık. Sadece bununla yetinmedik. Üniversitemizde uzun süren çalışmalar ve yapılan toplantılar sonucunda dış paydaşlarımızın da görüşlerini alarak stratejik planımızı tamamladık. Hedefimiz, bölgesini önceleyen bir anlayışla ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak ve geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamak" dedi.

Uzun’dan basına teşekkür

Üniversitede gerçekleştirilen çalışmaların kamuoyuna aktarılmasında aracılık yapan basın mensuplarına da teşekkür eden Dr. Orhan Uzun "Üniversitemizi daha iyi yerlere taşımamızda, gece gündüz demeden yürüttüğümüz çalışmaların kamuoyuna aktarılmasında çok değerli basın mensuplarımız her zaman yanımızda oldu. Basın mensubu arkadaşlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak, üniversitemize her zaman destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyor ve sürekli kendini yenileyen, geleceğe sağlam adımlarla yürüyen üniversitemize desteklerinin devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İftar programı, Rektör Uzun’un basın mensuplarının sorularını cevaplandırmasının ardından son buldu.