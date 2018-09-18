İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rektör Uzun, Milli Eğitim Bakan Yardımcılarını ziyaret etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevlerine atanan Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran'ı ziyaret etti.


Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran'ı ziyaret ederek, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.


Rektör Uzun üniversitede yapılan çalışmalardan bahsederek, “Gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda tüm personelimiz ve öğrencilerimizle üniversitemizin adını üst sıralara taşımaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda üniversitemiz hedef büyütmüş, bölgemizden başlamak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunabilmek adına 5 yıllık stratejik plan hazırlanmıştır. Bu doğrultuda katkılarından ve yakın ilgilerinden dolayı Milli Eğitim Bakan Yardımcılarımız Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran'a teşekkür ederim.” dedi.


Bakan Yardımcısı Özer ise Bartın Üniversitesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını kaydederek, Rektör Uzun'un ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Bakan Yardımcısı Safran da ziyaretinden dolayı Rektör Uzun'a teşekkür ederek, Bartın Üniversitesi'nde yürütülen başarılı çalışmaların devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.