Rektör Uzun, Milli Eğitim Bakan Yardımcılarını ziyaret etti

Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevlerine atanan Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran'ı ziyaret etti.

Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran'ı ziyaret ederek, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Rektör Uzun üniversitede yapılan çalışmalardan bahsederek, “Gerek ulusal gerekse uluslararası alanlarda tüm personelimiz ve öğrencilerimizle üniversitemizin adını üst sıralara taşımaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda üniversitemiz hedef büyütmüş, bölgemizden başlamak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunabilmek adına 5 yıllık stratejik plan hazırlanmıştır. Bu doğrultuda katkılarından ve yakın ilgilerinden dolayı Milli Eğitim Bakan Yardımcılarımız Prof. Dr. Mahmut Özer ile Prof. Dr. Mustafa Safran'a teşekkür ederim.” dedi.

Bakan Yardımcısı Özer ise Bartın Üniversitesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını kaydederek, Rektör Uzun'un ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Safran da ziyaretinden dolayı Rektör Uzun'a teşekkür ederek, Bartın Üniversitesi'nde yürütülen başarılı çalışmaların devamını diledi.