Rektör Uzun, MÜSİAD Başkanı Kaan’ı ziyaret etti

Dr. Orhan Uzun, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ı ziyaret ederek, Üniversite-Sanayi iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Dr. Orhan Uzun, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Uzun ve Kaan, Üniversite-Sanayi iş birliğinin bütün üretim alanlarına yaygınlaştırılması gerektiği ve birçok alanda ortak çalışmalar yapılabileceği konuları üzerinde durdular.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alacak ve Türkiye’de yapılacak 5 mega endüstri bölgesinden biri olan Filyos Projesi’nin de konuşulduğu ziyarette, üretimde kalite ve beraberinde katma değeri yüksek projeler üretme konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

"Üniversite-Sanayi işbirliği kalkınmanın temel taşı"

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Uzun, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünde daha güçlü bir ülke olma hedefinde üniversite-sanayi iş birliği önemli bir temel taşı olarak önümüzde durmaktadır. Ülkemizin sürdürülebilir gelişmesi ve büyümesi için üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Üniversite olarak bizler de çalışmalarımızla başta bölgemiz olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunma gayreti gösteriyoruz. MÜSİAD ziyaretimizde de bölgesel odaklı kalkınma önceliğinde ülkemize sunabileceğimiz katma değerin hangi alanlarda ve nasıl olabileceğini konuştuk. Bu noktada göstermiş oldukları yakın ilgi ve verdikleri destekten dolayı MÜSİAD Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan’a teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ise "Türkiye’nin 86 noktasında, dünyada 74 farklı ülkesinde toplamda 201 noktada hizmet veriyoruz. Ülkemizin maddi ve manevi gelişimine destek olmak için üyelerimizle durmadan çalışıyoruz. Bu noktada üniversitelerin konumunu gelişimimiz ve kalkınmamız için önemsiyoruz." diye konuştu.

Kaan, Bartın Üniversitesi’nin geleneksel hale getirdiği Ar-Ge Proje Pazarı ve ’Ceşm-i Cihan Sohbetleri’ni ilgiyle takip ettiğini kaydederek, önümüzdeki dönemde Bartın’a bir ziyaret gerçekleştirebileceğini de sözlerine ekledi.