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Rektör Uzun, Özdemir ve Şaffak'a başarılar diledi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Orhan Uzun, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Adem Aydemir ile Bartın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Engin Şaffak'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Dr. Orhan Uzun, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Adem Aydemir ile Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinden, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine atanan Engin Şaffak'ı ziyaret etti.


Rektör Uzun ziyarette Başsavcı Aydemir ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şaffak'a yeni görevinden dolayı tebriklerini ileterek, hayırlı olmasını diledi.

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