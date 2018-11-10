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Rektör Uzun'dan 10 Kasım Mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Orhan Uzun, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Rektör Uzun mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milletlerin tarihinde kendisini büyük bir gururla temsil eden bir devleti kurma bahtiyarlığına eren kahramanlar gerçekten çok azdır. Atatürk hayatını bir milletin var olmasına ve ilelebet payidar olmasına adamış büyük bir devlet adamıdır. Eşsiz bir askeri dehaya ve çağının çok üzerinde bir öngörü yeteneğine sahip olan Atatürk, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için ömrünün sonuna kadar çalışmış ve bu ülkeyi bizlere miras bırakmıştır. Ne mutlu bize ki Atatürk'ün bizlere mirasını bugün büyük bir onurla koruyor ve onu geleceğe taşıyabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu düşüncelerle ebediyete intikalinin 80'inci yılında ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleriyle bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız uğruna şehit olan tüm kahramanlarımızı ve ebediyete intikal etmiş fedakar gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

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