Rektör Uzun’dan İHA’ya ziyaret

Dr. Orhan Uzun, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bartın Temsilciliğini ziyaret etti.

Dr. Orhan Uzun’un ziyaretine Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler Koordinatörü Mehmet Ceylan katıldı. İHA Bartın Temsilcisi Halil Tekin Rektör Uzun’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, çalışmalrı hakkında bilgi verdi.

Ziyaret esnasında konuşan Prof. Dr. Orhan Uzun, “Biz Bartın’da faaliyet gösteren tüm basın kuruluşları ile dirsek temasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Basının üniversitemizin, ülkemize açılan penceresi olduğunu biliyoruz. İhlas Haber Ajansı olarak ilimizin ve üniversitemizin çalışmalarına yer vermeniz bizi mutlu ediyor" dedi.