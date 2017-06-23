Rektör Uzun’un bayram mesajı

Dr. Orhan Uzun Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Uzun yayımladığı mesajda şu bilgilere yer verdi: “Tüm İslam âleminin büyük bir coşku ve heyecanla yaşadığı Ramazan ayını geride bırakıp, bir bayrama daha ulaşmış bulunmaktayız. Küskünlerin barışıp kırgınlıkların son bulduğu, uzaktakilerin sevdiklerine kavuştuğu hoşgörü günleri olan bayramlar, küçük büyük demeden birbirimize sıkıca kenetlendiğimiz nadide günlerdir. Tüm bu duygularla başta üniversite personelimiz, öğrencilerimiz ve ailelerine ile tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlar, sevgi, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.”