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14 Haziran 2018 08:45

Rektör Uzun’un Ramazan Bayramı mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Uzun’un Ramazan Bayramı mesajı

14 Haziran 2018 08:45

Dr. Orhan Uzun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Bayramların insanları biraraya getirerek kaynaştıran dostluk, kardeşlik ve beraberliğin pekiştirildiği günler olduğunu ifade eden Dr. Orhan Uzun, bu manevi günlerin bir fırsat bilinerek en doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Rektör Uzun yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Tüm İslam âleminin büyük bir coşku ve heyecanla yaşadığı Ramazan ayını geride bırakıp, hoşgörü ve huzurun sembolü olan bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Küskünlerin barışıp kırgınlıkların son bulduğu, uzaktakilerin sevdiklerine kavuştuğu hoşgörü günleri olan bayramlar, küçük büyük demeden birbirimize sıkıca kenetlendiğimiz nadide günlerdir. Tüm bu duygularla tüm İslam Âleminin, milletimizin, üniversite personelimiz, öğrencilerimiz ve ailelerinin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini dilerim.”




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