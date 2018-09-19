Ressam ve akademisyenler eserlerini sergiledi

'sü düzenlenen Resim ve Sanat Müzesi Çalıştayı Sergisi gerçekleşen törenle sanatseverlere kapılarını açtı.

Yalı Yaşam Merkezi Bartın Belediyesi Sanat Galerisi'nde gerçekleşen törene Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Garnizon Komutan Vekili Dz. P. Alb. Hakan Metinkişi, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Jandarma Komutanı Jan. Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, Bartın Gümrük Müdürü Burhan Ayhanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü Mahmut Şahin, Bartın Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Barış Özkan, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Destek Olan Tüm Sanatçılara Teşekkür Ediyorum”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Saygıdeğer büyüğüm Erkan Geniş Bey ile ilimizde hayata geçirebileceğimiz sanatsal çalışmalar hakkında sohbet ederken Resim ve Sanat Müzesi ortaya çıktı. Buna bir altyapı oluşturmak için de son 3 yıldır çalıştaylar düzenleyerek Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen çok saygı değer hocalarımızı, ressamlarımızı, sanatçılarımızı ilimizde ağırlıyoruz. Bu çalıştaylar da çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu projemize destek olan tüm sanatçılara teşekkür ediyor. Bartın kültür ve sanat şehri. Bartın Belediyesi olarak bizlerde şehrimize yapmış olduğumuz proje ve çalışmalarla sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Kent Müzesi Projemizi daha da ilerilere taşımak, müze sayımızı artırmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. 4 yeni müze çalışmalarımız devam ediyor. Resim ve Sanat Müzesi, Su Müzesi, Atatürk ve Şehitler Müzesi ve Oyuncak Müzelerini ilimize kazandırmak istiyoruz. Ayrıca Eski Hava Lokali olarak bilenen yerde her bir katı 380 metre kare olacak şekilde 7 katlı Bartın Belediyesi Konservatuarı yapmak üzere proje çalışmaları başlattık. 2017 yılında Bartın Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kurs, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerden 2 500 vatandaşımız faydalandı. Bu sayıyı daha da yukarılara çıkarabilmek ve bu çalışmaları daha modern ve ferah bir alanda gerçekleştirmek istiyoruz. Konservatuar Projemiz ile bu amacımıza ulaşmış olacağız. Yapmış oldukları bir birinden güzel eserlerle Resim ve Sanat Müzemize katkı sağlayacak olan çok değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. “ dedi.

Başkan Cemal Akın'ın konuşmasının ardından 3. Resim ve Sanat Müzesi Çalıştayı için ilimize gelen ressam ve akademisyenlere protokol üyeleri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Belge takdiminin ardından ise katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesilerek 3. Resim ve Sanat Müzesi Çalıştay Sergisi kapıları sanatseverlere açıldı.