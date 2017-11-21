Rus gemisindeki 6 mürettebat böyle kurtarıldı

Bartın Limanı 1 deniz mili batısında Rusya bayraklı Nefterudovoz 29M isimli ticari gemi, sabah 07.02’de, rüzgar ve şiddetli dalgalarla kıyıya sürüklenmişti. Gemiden gelen yardım sinyali üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemide bulunan 6 mürettebatının kurtarılması için çalışma başlatmıştı. 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile 1 Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi ile başlatılan çalışmalarla 6 mürettebat, botlarla ve helikopterle kurtarılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince görüntülenen kurtarma anlarında helikopterden sarkan kurtarma ekipleri, gemideki personeli helikoptere alıyor. Kurtarma vinci ile Sahil Güvenlik Helikopterine alınan 6 mürettebat, 08.45-09.30 saatleri arasında emniyetli şekilde Bartın Limanı’nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansına teslim ediliyor.

Öte yandan 7 Ekim 2017 tarihinde Rostov’dan kalkan, 10 Ekim 2017 tarihinde Bartın Limanı’na yanaşan gemi, burada 3 bin ton pik demiri limana boşaltmış. Yükünü boşaltmasının ardından Bartın Liman Başkanlığı tarafından geminin belgelerinin süresinin dolması ve makine arızası nedeniyle seyrine izin verilmemiş ve 13 Ekim 2017 tarihi itibariyle Bartın Limanı’nda yer olmadığı için demir sahasına demirletildi. 7 Kasım 2017 tarihinde Rusya tarafından bayrak devleti olarak sörvey denetimine tabii tutulan gemi, 8 Aralık 2017 tarihine kadar römorkörler tarafından çekilmesi yönünde hakkında rapor düzenlenmiş.