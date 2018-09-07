Sağanak yağmur Bartın’da etkili oldu

Metrekareye ise yaklaşık 30 kilogram yağış düştü.

Kent merkezinde sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri meydana geldi, rögar kapakları taştı. Yağış nedeniyle bazı sürücüler ve vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Araçlar bazı bölgelerde güçlükle ilerleyebildi. Öte yandan, Bartın Belediyesi ve karayolları ekipleri de olası durumlara karşı belirlenen bölgelerde çalışmalar yaptı. Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre metrekareye 30 ila 50 kilogram yağış düştü.