Sahte EFT makbuzu ile otomobil alan şahıs tutuklandı

Bartın'da bir kişi, sahte EFT dekontu ile araç satın alıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre N.Ü. isimli şahıs, 2008 model aracını satmak için internette ilan koydu. İlan için H.U. isimli şahısla anlaşan araç sahibi, cep telefonuna gönderilen EFT makbuzuna güvenerek aracın noter satışını gerçekleştirdi. Satışın ardından tekrar bankaya giden araç sahibi herhangi bir EFT talimatı ve yatırılan paranın olmadığını öğrenince durumu polise bildirdi. Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından H.U.'nun çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu ve bu şekilde satın aldıkları araçları hemen elden çıkardıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.