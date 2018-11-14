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Şantiye hırsızları yakalandı

Bartın’da inşaat şantiyelerinden hırsızlık yapan şebeke çökertildi.

Bartın'da inşaat şantiyelerinden hırsızlık yapan şebeke çökertildi.


Bartın'da inşaat şantiyelerinden çok sayıda hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basan emniyet güçleri inşaat şantiyelerindeki demir ve inşaata ait malzemeleri çalan hırsızlık şebekesini çökertti. Operasyonda Z.N ve D.V. isimli şahıslar hırsızlık olaylarında kullandıkları otomobil ile birlikte yakalanarak göz altına alındı. Zanlıların çaldıkları inşaat malzemelerini hurdacılara sattıkları tespit edilirken, sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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