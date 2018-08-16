Saya Eğitim Merkezi’nin imzaları atıldı

Bartın’da sayacılık sektöründe yaşanan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik hazırlanan Saya Eğitim Merkezi projesi kabul edildi. Proje kapsamında sayacılık sektörüne nitelikli eleman kazandırmak amacıyla Merkez Şiremirtabaklar Köyü Sinoplu Mahallesinde bulunan (BSİ) İlkokulu Saya Eğitim Merkezi’ne dönüştürülecek.

Saya Eğitim Merkezi projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, “Sayacılarımız ile yapılan toplantı ve istişarelerin ardından nitelikli ara eleman bulma sıkıntısını yaşadıklarını bizlere şikayet olarak ilettiler. Bu sıkıntıların giderilebilmesi için bir çok kez kurumlarımız ve sayacılarımız ile istişare toplantısı düzenledik. Bunun üzerine odamız 2018 yılı sosyal mali destek programı kapsamında Bartın’da Nitelikli Eleman İhtiyacının Karşılanması ve Saya Eğitim Merkezi’nin açılması için bir proje çalışması başlattık ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’na 4’ü Kurum, 5’i Sayacı 9 iştirakçimiz ile Proje başvurusunda bulunduk. Projemiz değerlendirilmeye alınarak kabul oldu.” dedi.

“285 bin TL BAKKA hibesi”

Projenin toplam bütçesinin 317 bin TL olduğunu ve bu bütçenin 285 bin TL’sinin BAKKA tarafından hibe olarak karşılanacağını kaydeden Başkan Balık, “Toplam bütçesi 317.275,92 TL olan tutarın 285.480,30 TL’si BAKKA tarafından hibe olarak desteklenerek proje hayata geçirilmiş oldu. Projenin asıl amacı, kadınların, gençlerin ve işsizlerin (dezavantajlı grupların) iş hayatına kazandırılması ve sektörde yaşanan nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması.” dedi.

“Bir çok kişiye ekmek kapısı olacak”

Başkan Balık, projenin birçok kişiye ekmek kapısı olacağına da vurgu yaparak, “Bizler ilimiz, bölgemiz ve ülke ekonomisine ancak üreterek destek olabiliriz. Bu da eğitimle ve istihdamla mümkün olur. Burada eğitim alan kişiler iş sahibi olacak belki kendi işletmesini açacak. Bu proje bir çok kişiye ekmek kapısı olacak ayrıca bunun sevincini de yaşamaktayız. Projemize destek veren Merkez Şiremirtabaklar Köyü, Sinoplu Mahallesinde bulunan (BSİ) İlkokul’unun Saya Eğitim Merkezi’ne dönüştürülmesini ve tahsisini onaylayan Sayın Valimiz Nusret Dirim başta olmak üzere iştirakçilerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü’ne, Sayacılık sektöründe faaliyet gösteren, Akasya Ayakkabı Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Ali Haydar Subaşı, Cemre Saya Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Necati Sandıkçı, Mehmet Enis Güzel-Enes Saya ve Ayakkabı, Çağdaş Ayakkabıcılık Tekstil Dericilik Pazarlama İnşaat Taşımacılık İda Sanayi ve Limited Şirketi, Ramiz Tarhan-Tarhan Saya’cılığa teşekkürlerimizi sunuyorum. Projemizin üyelerimize, ilimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.