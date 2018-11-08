Şehit asker için Mevlid-i Şerif okutuldu

Bartın'da Şırnak'ın Uludere İlçesinde, terör örgütü tarafından döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Akyer'in şehadetinin üçüncü seneyi devriyesinde, ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Kozcağız Beldesi Ulu Camiinde okutulan mevlitte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Mustafa Çalışkan, Bartın İl Jandarma Komutanı vekili Albay İsmail Şensöz, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri ile belde halkının katıldığı mevlitte tüm şehitler için dualar edildi.