Şehit Uzman Onbaşı Cem Kanbur için Mevlid-i Şerif okutuldu

Bartın'da, Mardin'in Dargeçit İlçesi Dibekli mevkiinde Bölücü Terör Örgütü PKK mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışma sonucunda şehit olan J.Uzm.Onb. Cem Kanbur'un, ailesi tarafından mevlid-i şerif okutuldu.

Şehit J.Uzm.Onb. Cem Kanbur'un Muratbey Köyünde bulunan baba evindeki mevlide Vali Nusret Dirim ile eşi Burcu Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Av.Yılmaz Tunç, Garnizon Komutan V. Dz. Alb. Hakan Metinkişi, Belediye Başkan V. Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlitte Şehit J.Uzm.Onb. Cem Kanbur ve tüm şehitler için dualar edildi.