Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 12:25

Şemsiyeli çeşme güzel görünüme kavuşuyor

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Demirciler Mahallesi Ali Gama Sokak’ta bulunan Şemsiyeli Çeşme’de restorasyon çalışmalarına devam ediyor.

Şemsiyeli çeşme güzel görünüme kavuşuyor

08 Eylül 2018 12:25


Bartın Belediyesi Demirciler Mahallesi Ali Gama Sokak’ta bulunan Şemsiyeli Çeşme’de restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Belediyesi olarak mahallelerimizde birçok tarihi çeşmenin restorasyonunu yaparak çok daha güzel bir görünüme kavuşturduk. Demirciler Mahallesi’nde bulunan Şemsiyeli Çeşme’nin restorasyonu devam ediyor. Bu çalışmanın ardından çevre düzenlemesi ve ışıklandırma ile ilgili çalışmalar yaparak ilimizde önemli bir yeri olan Şemsiyeli Çeşmeyi çok daha güzel ve görünür bir hale getirmiş olacağız. Bartın‘ımıza tüm gücümüzle en güzel şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz“ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
24
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç