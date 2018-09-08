Şemsiyeli çeşme güzel görünüme kavuşuyor

Bartın Belediyesi Demirciler Mahallesi Ali Gama Sokak’ta bulunan Şemsiyeli Çeşme’de restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Belediyesi olarak mahallelerimizde birçok tarihi çeşmenin restorasyonunu yaparak çok daha güzel bir görünüme kavuşturduk. Demirciler Mahallesi’nde bulunan Şemsiyeli Çeşme’nin restorasyonu devam ediyor. Bu çalışmanın ardından çevre düzenlemesi ve ışıklandırma ile ilgili çalışmalar yaparak ilimizde önemli bir yeri olan Şemsiyeli Çeşmeyi çok daha güzel ve görünür bir hale getirmiş olacağız. Bartın‘ımıza tüm gücümüzle en güzel şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz“ dedi.