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Sendika çalışmaları görüşüldü

Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Genel Başkanı olduğu Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası'nın Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. Ankara'da ki sendika genel merkezinde gerçekleşen toplantıya Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, yönetim kurulu üyeleri Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz ve Disiplin Kurulu üyesi Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır katıldı. Toplantıda sendika faaliyetleri ve gündem konuları görüşüldü.


Toplantının ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Bir süredir genel başkanlık görevini yürüttüğüm Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda sendika çalışmalarımız hakkında fikir alışverişlerinde bulunurken gündem konularını da karara bağladık. Aldığımız karaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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