Şenlik tüm coşkusuyla devam etti

Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri’nin dolu dolu geçen ikinci gününde öğrenciler müzik gruplarının şarkılara eşlik edip, gönüllerince eğlendi.

Bu yıl onuncusu düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen Bilim, Kültür ver Spor şenliklerindeki konser, sanatsal ve sosyal faaliyetlerle öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşattı. Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde gerçekleştirilen etkinliklerde ilk olarak Ebrar Kaymaz ile İrem Hatıl sahne aldı. Karaoke olarak gerçekleştirilen performansta yabancı popüler müzik eserleri seslendirildi. Daha sonra sahne alan Mehdi Çiftçi izleyenlere öğrencilere bir kemençe ziyafeti yaşattı. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği programda ‘Enes Yıldız ile Bir Acayip Grup’ canlı performansıyla coşturdu.

Konserlerle birlikte Bartın Üniversitesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri de şenliklerde renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunları ekibinin Ankara Seymen oyunu ile Trabzon yöresi oyunlarının sahnelendiği gösterilerde ilgi uyandıran ekipler, rengarenk kıyafetleri ve yaptıkları danslar izleyenleri mest etti.