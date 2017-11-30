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30 Kasım 2017 13:47

SGK personeline halkla ilişkiler eğitimi

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğretin Görevlisi Yahya Akkaya tarafından Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünde görevli personellere, halkla ilişkiler ve etkili iletişim semineri verildi.

SGK personeline halkla ilişkiler eğitimi

30 Kasım 2017 13:47


Bartın’da Sosyal Güvenlik Personellerine yönelik halkla ilişkiler, kişisel gelişim ve etkili iletişim semineri gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğretin Görevlisi Yahya Akkaya tarafından düzenlenen seminerde personellere, halkla ilişkiler, kurumsal halkla ilişkiler, iletişim, iletişim türleri, etkili iletişim teknikleri, iletişimi etkileyen faktörler ve iletişim süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.


Kurum personellerinin kurumdan hizmet alan vatandaşlara nasıl yaklaşmaları gerektiği konularında bilgilendirmelerin de yapıldığı seminerde, empati ve kişisel gelişim konularında tavsiyelerde bulunuldu. Müdürlük büyük salonda gerçekleşen seminere SGK İl Müdür Yardımcısı Ayhan Mekikli ve müdürlük personelleri katıldı.


Eğitimin ardından Öğretim Görevlisi Yahya Akkaya’ya teşekkür eden SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci, “Personelimizin daha iyi hizmet verebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerimizin bu bölümünde Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğretin Görevlisi Yahya Akkaya’yı kurumumuzda konuk ettik. Çok güzel bir eğitim programı oldu. Kendisini teşekkür ediyoruz” dedi.




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