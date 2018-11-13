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Sigara izmariti yüzünden çıkan yangında 1 kişi öldü

Bartın’da ilk belirlemelere göre sigara izmariti yüzünden çıkan yangında, bir kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da ilk belirlemelere göre sigara izmariti yüzünden çıkan yangında, bir kişi hayatını kaybetti.


Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ne bağlı Karacaoğlu köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Muammer Kazmacı'ya (66) ait evde yangın çıktı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine Kozcağız Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 acil sağlık servisi görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren 112 Acil Sağlık ekipleri yaşı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşlı adamın cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

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