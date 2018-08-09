Sosyal Hizmet Merkezi açıldı

Belediye Başkanı Cemal Akın’ın talimatı ile başlayan ve içerisinde Paylaşım Merkezi, Kavaklı Yaşam Merkezi ve Nurhayat Sütlü Kadın Dayanışma Merkezi olan projenin açılışı, çok sayıda davetlinin katılımı ile düzenlenen törenin ardından vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın talimatı ile başlayan Sosyal Hizmet Merkezi Projesi tamamlandı. Bartın Belediyesi tarafından İtfaiye binasının sanayi sitesinde yapılan yeni hizmet binasına taşınmasıyla boşa çıkan Kavaklı İtfaiye Hizmet binası, Sosyal Hizmet Merkezi olarak içinde Paylaşım Merkezi, Kavaklı Yaşam Merkezi ve Nurhayat Sütlü Kadın Dayanışma Merkezi ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

Düzenlenen törene Belediye Başkan Vekilleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, Muhtarlar, bölge esnafı, Yardımseverler, Sivil Toplum Kuruluşları, İş Adamları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Belediyesi olarak birçok hizmeti gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Açılışı yaptığımız Bartın Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi de bu hizmetlerimizden biri. Bu bina 1851 yılında yapılmış. 2015 yılına kadar da itfaiye binası olarak kullanılmıştır. Bir ara da halk kütüphanesi olarak kullanılmış. İtfaiyemizi 2015 yılında bu binadan taşıdıktan sonra 2016 yılında buraya deprem güçlendirme çalışması yaptık. Biz bu tarz eski binaları ya yıkıp yeniden yapıyoruz, ya da binada güçlendirme çalışması yapıyoruz. Bu binanın güçlendirme maliyeti ise 250 bin TL. Binamız 215 metrekare ama 430 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Sosyal Hizmet Binamız 3 kısımdan oluşuyor. Paylaşım Merkezi, Kavaklı Yaşam Merkezi ve Nurhayat Sütlü Kadın Dayanışma Merkezi bulunuyor. Paylaşım Merkezimizde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız ihtiyaçlarını buradan karşılayabilecekler. Özellikle kılık kıyafet, yani konfeksiyon üzerine vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz gibi engelli ve hasta vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını buradan karşılayacağız. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ya da engelli bireylerimize temizliğinden kişisel bakıma ya da evin tamirinden onarımına ve sağlık hizmetlerine kadar evde bakım hizmetleri verilecek" dedi.

“En az 5 bin aileye gıda dağıtıyoruz”

Yılda en az 5 bin aileye yardım dağıttıklarını ifade eden Başkan Akın, "Rahmetli Nurhayat Sütlü’nün adını taşıyan Kadın Dayanışma Merkezimiz çalışmalarına burada devam edecek. Tabi bu hizmetleri yaparken Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle de ortaklaşa çalışacağız ve onlardan destek alacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için bir başka hizmet daha vermek istiyoruz. Bartın Belediyesi olarak biz yılda en az 5 bin aileye gıda dağıtıyoruz. Bundan sonra biz bu gıda dağıtımını paketler halinde yapmak yerine bir market açarak yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza belediyemize ait bir kart vereceğiz, o karta da puan yükleyeceğiz ve vatandaşlarımız kartındaki puana göre o markette gelerek evde gıda olarak ne eksiği varsa kendisi alacak. Biz vatandaşlarımıza gıda desteğini paket halinde veriyoruz ama belki vatandaşımızın bulgura değil de pirince ya da yağa değil de başka bir gıda malzemesine ihtiyacı olabilir. Buradan ben hayırsever vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda bize çok destek oluyorlar ama en azından biz bu market sayesinde kimin ne zaman ne kadar gıda malzemesi aldığını da hem kayıt altına almış olabileceğiz hem de bunun takibini ve tespitini rahat yapabileceğiz. Biz özel çocuklarımızla özel çalışmalar yapıyoruz. Bu çocuklarımız için mesela Umut Cafe’yi açtık ve onlarla birebir çalışmalar yapıyoruz. Tabi down sendromlu çocuklarımızın yanı sıra otizmli çocuklarımız da mevcut. Derneğimizle birlikte bu çocuklarımız için de bire bir çalışmalar yapıyoruz. Onlar içinse eski mezbahane binamızı Engelsiz Sanat Evine dönüştürüyoruz. 180 metrekarelik bir bina ve şuanda binanın yeniden düzenlemesini yapıyoruz. İç dizaynı hariç yaklaşık 350 bin TL’lik bir çalışma. 8 bin 500 metrekarelik bir alana sahip olan Elmalı Parkında çalışmalarımız devam ediyor. Gazhane’nin arka tarafındaki Kültür ve Sanat Sokağında çalışmalarımız devam ediyor. TOKİ’nin alt tarafında yani Kent Ormanının hemen altında 113 bin metrekarelik bir alanda inşallah çalışma yapacağız. Şuanda bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. İçinde kümes hayvanlarından yürüyüş ve park alanlarına köy konağından geleneksel çocuk oyunlarının oynanacağı alanlara kadar birçok etkinliğin yapılabileceği bir yaşam alanı çalışması daha yapacağız. Şuanda yıkılan hava lokalinin yerine de bayanlarımızın faydalanabileceği 3 katı yerin altında 4 katı da yerin üstünde olmak üzere 7 katlı bir bina yapacağız. İçerisinde kafe ve konser salonlarının da olduğu bir konservatuvar binası haline dönüştüreceğiz. Bu projemizin de görselleri hazır. Eski Öğretmen Evinin orada da bu paylaşım merkezinin biraz daha gelişmişini gerçekleştireceğiz. Bizim görevdeki ilk 5 yılımız genel anlamıyla alt yapı sorunlarını çözmekle geçti. Su, kanalizasyon ve doğalgaz çalışmalarını gerçekleştirdik. Bir projemiz daha var. Hatta bugün (Çarşamba) Devlet Su İşleriyle (DSİ) protokolünü imzaladık. Ulupınar’dan şehir merkezine gelen su saniyede 218 litre akıyor. Bu suyu saniyede 600 litreye çıkaracak olan arıtması, göleti ve 3 deposuyla birlikte bu su getirme çalışmamız var. DSİ bu projeyi yapacak ve parasını biz ödeyeceğiz. Bu projenin bitmesiyle Bartın’a günlük gelen 15 bin ton su 43 bin tona çıkacak. Bartın’ın önümüzdeki 50 yıl su sıkıntısı olmayacak. Biz 3-5 yıllık çalışmalar yapmıyoruz. Yaptığımız her çalışma 50 yıllık. Halkımızın parası boşa gitmesin istiyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum buradaki Sosyal Hizmet Merkezimizin içinde aynı zamanda bir kafeterya bulunuyor. Burada vatandaşlarımızın içeceği çay ve kahve tamamen Bartın Belediyesinden karşılanacak. Buraya destek olmak demek halkımıza destek olmak demek. Bu hizmetlerin inşallah önümüzdeki zamanda daha gelişmişini yapacağız. Bunlar daha bir başlangıç. Burada çalışan kardeşlerimize ve açılışımıza katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından davetlilerle birlikte kesilen kurdelenin ardından Sosyal Hizmet Merkezi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılan davetlilere ve konuklara binanın bahçesinde çeşitli ikramlarda bulunuldu.