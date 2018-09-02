Sünnet geleneği devam etti

Belediyenin sünnet etkinliğine, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, TSO Yönetim Kurlu Üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Merkez İlçe Başkanı Murat Demir, Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altınok, Mahalle Muhtarları, Bartın Belediye personeli, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bartın Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik araç konvoyuyla başladı. Program konvoy halindeki araçlarla yapılan geziden sonra Sosyal Hizmet Merkezi’nde Merkezi’nde müzikli eğlence ve ikramlarla devam etti.

Belediye Başkanı Cemal Akın etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye olarak toplu sünnet geleneğini bu yıl da en güzel şekilde devam ettirdiklerini ifade edip sünnet şöleninin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek sünnet olan çocuklar için sağlıklı mutlu ve başarılarla dolu bir yaşam diledi.

Başkan Cemal Akın konuşmasında, “Bugün 16 genç kardeşimizin dualar eşliğinde sünnet merasimini gerçekleştirdik. Allah genç kardeşlerimizin bahtlarını açık eylesin. Bu organizasyonda emeği geçen tüm çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonrada bu organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Katılımınız için teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Cemal Akın’ın konuşmasının ardından sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.