Sürücüler bu kez ‘Yaşam Tüneli'ne girdi

Bartın-Zonguldak yolu üzerinde oluşturulan ‘Yaşam Tüneli'nde sürücüsü yada yolcuları emniyet kemer takmayan araçlara emniyet kemeri, aşırı hız ve telefon kullanımının trafikteki tehlikeleri ile ilgili videolar izletildi.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 100 günlük eylem planı kapsamında "Yaşam için Kısa Bir Mola" sloganıyla oluşturulacak Karayolu Trafik Uygulama Noktalarında "Yaşam Tünelleri" hazırlanması istendi. Bu kapsamda Bartın'da Zonguldak yolu üzerinde bulunan Nef Polis Uygulama Noktasında 'Yaşam Tüneli Projesi' hayata geçirildi. Kontrol noktasında yapılan uygulamada, sürücüsü ve yolcuları emniyet kemeri takmayan araçlara emniyet kemeri, aşırı hız ve telefon kullanımının trafikteki tehlikeleri ile ilgili videolar izletildi.

Proje kapsamında, sürücülerde davranış değişikliği oluşturacak trafik kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla bilgilendirme ve uyarma yoluyla sürücülerin bilinçlendirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında; emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, alkolün sürücüler üzerindeki etkisi, cep telefonu kullanımının sürücülerin dikkati üzerindeki olumsuz etkileri, hız kaynaklı kazaların önüne geçilmesi yönünde görsel ve işitsel yöntemler kullanılarak bilgilendirme ve uyarılar da yapıldı.

Uygulamayı faydalı bulan araç sürücüleri, "Telefonla konuşmanın, emniyet kemeri takmamanın zararlarını izledik. Çok da güzel oldu. Herkesin de bu şekilde izlemesini isteriz. Uygulama için emniyet mensuplarımıza çok teşekkür ederiz” dediler.