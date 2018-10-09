Talep ve öneriler dinlendi, çalışmalar konuşuldu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Okulak Mahallesi ve Kemerköprü Mahallesi Kavaf Sokak'ta düzenlenen kahvaltı programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programlarda Başkan Cemal Akın mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinlerken Bartın Belediyesi çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Konu ile ilgili açıklamasında birlik ve berberliği pekiştirmek ve vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek amacıyla bu tip programlara önem verdiklerini söyleyen Başkan Cemal “Bartın Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızın yanı sıra yeni sosyal alanların oluşması, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi gibi birçok konuda vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Halkımızın bizlerden beklentilerini öğrenebilmek varsa talep ve önerilerini dinlemek amacıyla da çeşitli programlar düzenleyerek halkımızın belediyeye gelmesini beklemeden onlarla bir araya geliyoruz. Bu hafta sonu da Okulak Mahallesi ve Kemerköprü Mahallesi Kavaf Sokak sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etme imkânı bulduk. Kahvaltı soframızın birlik, beraberlik ve paylaşım duygusunu paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum “ dedi.