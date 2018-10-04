Tarihi eser satmaya çalışan zanlı gözaltında

Bartın'da tarihi eser olduğu tahmin edilen objeyi satmaya çalışan zanlı yakalandı.

Bartın'ın Terkhaliller köyünde ikamet eden bir şahsın "Meryem Ana" figürlü baş heykeli satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın evinde ve eklerinde arama yaptı. Aramada 1 adet Meryem Ana figürlü obje, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen obje, tarihi eser olup olmadığının kontrolü için Müze Müdürlüğüne gönderilirken şüpheli O.Y. hakkında 2863 sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem, 2521 sayılı yönetmeliğe göre idari yaptırım uygulandı. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında görevi kötüye kullanma suçundan arandığı da belirlendi. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.