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29 Haziran 2018 01:20

Tartıştığı dayısını av tüfeği ile öldürdü

Bartın’da bir kişi tartıştığı dayısını av tüfeği ile öldürdü.

Tartıştığı dayısını av tüfeği ile öldürdü

29 Haziran 2018 01:20


Edinilen bilgiye göre olay Bartın’ın Kozcağız beldesinde meydana geldi. İddialara göre Muhammet K., beldede lokanta işleten dayısı Zeki Özsoy’un (45) iş yerine geldi. İkili bir süre tartıştı. Henüz sebebi öğrenilemeyen tartışma sonucunda Muhammet K., yanında getirdiği av tüfeği ile dayısı Zeki Özsoy’a ateş etti. Göğsüne ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Zeki Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Muhammet K. ise olayın ardından bir araçla olay yerinden kaçtı. Özsoy’un yakınları ise yerde cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi.


İhbarın ardından jandarma ekipleri de bölgede inceleme yaparken güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Muhammet K. her yerde aranırken Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını sürdürdü. Yaşamını yitiren Zeki Özsoy’un cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.




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