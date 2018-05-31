Tartıştığı eski karısını tüfekle yaralayan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Kocaköy köyünden sabah meydana gelen olayda, altlı üstlü aynı evde oturan ve birbirleriyle dargın oldukları öğrenilen eski karı koca arasında tartışma çıktı. İstanbul’dan dün köye geldiği öğrenilen Hanım U. (63) ile boşandığı kocası Şahin G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Hanım U., eski kocası Şahin G. tarafından tüfekle vuruldu. Ağır şekilde yaralanan kadın 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Hanım U.’nun hayati tehlikesi devam ederken eski kocası Şahin G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmada ilk ifadesi alınan Şahin G., sevk edildiği Amasra Adliyesi’nde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.