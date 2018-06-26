Sokak’ta taş fırın yapılıyor.

Bartın’da vatandaşların talebi üzerine, Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tuna Mahallesi 220. Sokak’ta taş fırın yapımına başlandı. Belediye Başkanı Cemal Akın yürütülen çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamasında, “ Taş fırınlar şehrimizin geleneksel değerleridir. Eskiden mahalle aralarında taş fırınlar vardı. Mahalle sakinleri bir araya gelerek imece usulüyle bu taş fırınları kullanırlardı. Bizlerde, mahalle kültürünü yaşatmaya, geleneksel kültürümüze sahip çıkarak, zamanla kaybolan değerimiz taş fırınları tekrar yapmaya başladık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda taş fırınları inşa ederek, mahalle sakinlerinin istifadesine sunuyoruz. Yine Tuna Mahallesi 220. Sokak’ta yaşayan vatandaşlarımızın talebi üzerine yeni taş fırın yapımına başladık. En kısa sürede yapımını tamamlayarak, çevre düzenlemesi çalışmasından sonra halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.