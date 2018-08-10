Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 20:38

Telefon hırsızını güvenlik kamerası ele verdi

Bartın’da bankta unutulan telefonu çalan şahıs, kameralar tarafından yakalandı.

Telefon hırsızını güvenlik kamerası ele verdi

10 Ağustos 2018 20:38


Edinilen bilgiye göre olay, Bartın Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. H.K isimli vatandaş, evinin önündeki bankta belli bir süre oturduktan sonra evine gitti. Evine giden vatandaş telefonunun olmadığını fark edince oturduğu banka geri gitti. Telefonunu bankta bulamayan H.K., durumu polise bildirdi. Çevrede araştırma yapan polis, bankın yanında bulunan binadaki kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı tespit etti. Şüphelinin Suriye uyruklu M.E.A.V olduğu tespit eden polis, şüpheliyi aldığı telefonla kıskıvrak yakaladı.



Emniyetten yabancı şahıslara yönelik operasyon


Öte yandan Bartın Emniyeti tarafından yabancı şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında Bartın’da yasal olarak kayıtlı olup misafir edilen ya da illegal olarak bulunan başta Suriye uyruklu yabancılar olmak üzere, yabancı uyruklu şahısların çalıştığı yerler, sahip oldukları işletmeler ile yoğun olarak ikamet ettikleri bölgelerde uygulama yapıldı.


3 ilçede yapılan 22 ekip ve 61 personelin katıldığı uygulamada 87 şahıs, 24 umuma açık yer ve 43 araç kontrol edildi. Uygulamada 86 yabancı uyruklu vatandaşın kimlik tespiti yapılarak sisteme kaydedildi ve çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalanarak tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç