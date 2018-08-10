Telefon hırsızını güvenlik kamerası ele verdi

Edinilen bilgiye göre olay, Bartın Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. H.K isimli vatandaş, evinin önündeki bankta belli bir süre oturduktan sonra evine gitti. Evine giden vatandaş telefonunun olmadığını fark edince oturduğu banka geri gitti. Telefonunu bankta bulamayan H.K., durumu polise bildirdi. Çevrede araştırma yapan polis, bankın yanında bulunan binadaki kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı tespit etti. Şüphelinin Suriye uyruklu M.E.A.V olduğu tespit eden polis, şüpheliyi aldığı telefonla kıskıvrak yakaladı.

Emniyetten yabancı şahıslara yönelik operasyon

Öte yandan Bartın Emniyeti tarafından yabancı şahıslara yönelik uygulama yapıldı. Uygulama kapsamında Bartın’da yasal olarak kayıtlı olup misafir edilen ya da illegal olarak bulunan başta Suriye uyruklu yabancılar olmak üzere, yabancı uyruklu şahısların çalıştığı yerler, sahip oldukları işletmeler ile yoğun olarak ikamet ettikleri bölgelerde uygulama yapıldı.

3 ilçede yapılan 22 ekip ve 61 personelin katıldığı uygulamada 87 şahıs, 24 umuma açık yer ve 43 araç kontrol edildi. Uygulamada 86 yabancı uyruklu vatandaşın kimlik tespiti yapılarak sisteme kaydedildi ve çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalanarak tutuklandı.