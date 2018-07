Tenisçiler korta çıktı

Tenis yaz okulları tam 3 ay sürecek.

Bartın Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen tenis yaz okulları bu yıl da açıldı. Tenis yaz okulları tam 3 ay sürecek. Bu yıl yaz okullarına 5 yaş 30 yaşına kadar tenis seven ya da öğrenmek isteyen herkes katılabilecek. Antrenör Ali Güler tarafından verilen dersler haftanın 2 günü 2 şer saat olarak gerçekleşecek. Güler, yaz okullarıyla ilgili olarak “Bartın Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın Bartın’a çok güzel bir tesis kazandırdı. Biz eğitimcilere de burada halka bir yaşam sunmamız gerekiyor. Sporcular yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza en iyi şekilde spor yaptırmamız gerekiyor. Burada imkanlarımız da koşullarımız da oldukça sağlıklı ve güzel. Tenis seven ve öğrenmek isteyen herkesi yaz kursumuza bekliyoruz” dedi.