Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 18:26

Tenisçiler korta çıktı

Bartın Belediyesi tenis yaz okulları açıldı.

Tenisçiler korta çıktı

12 Temmuz 2018 18:26

Tenis yaz okulları tam 3 ay sürecek.


Bartın Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen tenis yaz okulları bu yıl da açıldı. Tenis yaz okulları tam 3 ay sürecek. Bu yıl yaz okullarına 5 yaş 30 yaşına kadar tenis seven ya da öğrenmek isteyen herkes katılabilecek. Antrenör Ali Güler tarafından verilen dersler haftanın 2 günü 2 şer saat olarak gerçekleşecek. Güler, yaz okullarıyla ilgili olarak “Bartın Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın Bartın’a çok güzel bir tesis kazandırdı. Biz eğitimcilere de burada halka bir yaşam sunmamız gerekiyor. Sporcular yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza en iyi şekilde spor yaptırmamız gerekiyor. Burada imkanlarımız da koşullarımız da oldukça sağlıklı ve güzel. Tenis seven ve öğrenmek isteyen herkesi yaz kursumuza bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç