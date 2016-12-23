TKÜUGD Başkan Vekili Cengiz: “Soydaşlar, Ankara’nin emrine amadedir”

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkan Vekili ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, Türkiye’nin emrinde olduklarını açıkladı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkan vekili ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Cengiz, Türkiye’ye sığınan soydaşlar olarak, Türkiye’nin verdiği mücadeleye destek vermek istediklerini belirtti. Cengiz yaptığı açıklamada, “İstanbul Beşiktaş’ta, ardından Kayseri’de ve Ankara’da nihayet bugün El-Bab’ta meydana gelen kalleşçe terör saldırıları, Türk Milletinin sabrını taşırmıştır, sabır denen şey kalmamıştır. Hainlerin cezası en ağır şekilde verilmeli. Terör merkezleri olarak bilinen Suriye’deki PYD ve Irak’taki PKK merkezleri yerle bir edilmelidir. İç ve dış düşmanlar ve içimizdeki hainlerin yek vücut olarak gırtlağımızı sıkmaya başladı. Türkiye’ye sığınan soydaşlar olarak biz devletimizin emrindeyiz. Ne zaman bize görev verilirse Bayır-Bucak’ta, Telafer’de, Halep’te, Tuzhurmatu’da, Kerkük’te, Karabağ’da savaş vermeye hazırız. Gerekli lojistik destek sağlandığı takdirde; Irak ve Suriye’deki kardeşlerimizle birlikte soydaşlar olarak PYD, PKK ve İŞİD güçlerine karşı milis harekatı yapabilecek kapasiteye sahibiz” dedi.

Gereken düzenleme yapıldığı takdirde bölücü teröristlerin cirit attığı bölgelere Afganistan’dan, Özbeksitan’dan ve Doğu Türkistan’dan Suriye’ye gelen binlerce Özbek, Türkmen ve Uygur Türklerini yerleştirebileceklerini aktaran Cengiz, “Sınırımızın hemen ötesinde bizi sırtımızdan hançerlemek için bekleyen hainleri ve onların uşaklarını daha ne kadar seyretmeye devam edeceğiz? Bu hainlere daha ne kadar tahammül göstereceğiz? Sabır bitmiştir, sabır taşmıştır artık. PKK ve PYD merkezlerini ve yapılan saldırılarda tüm teröristleri imha etmeye davet ediyoruz. Türkiye’ye sığınan soydaşlar, göçmenler hem Türkiye’de, hem Irak, hem Suriye’de hem de Avrupa’da Türk Devleti’nin emrindedir” diye konuştu.