TKÜUGD Başkan Vekili Cengiz, Terör olaylarını kınadı

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkan Vekili İsmail Cengiz, Türkiye’de yaşanan Terör olaylarını kınadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkan Vekili İsmail Cengiz, “Türkiye’de faaliyet gösteren soydaş dernekler olarak yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul’da meydana gelen ve 39 masum insanın ölümüyle sonuçlanan terör olayını şiddetle kınıyoruz. Türk Dünyasının yegane istinatgahı, son ümit kaynağımız Türkiyemiz’e yönelik terör saldırılarını, kimden ve nereden gelirse gelsin bütün Türklere yapılmış saldırı olarak görüyor ve lanetliyoruz. İkinci vatanımız olarak gördüğümüz Türkiye tıpkı Kurtuluş Savaşı öncesinde olduğu gibi bir ‘Haçlı Zihniyeti’ edasıyla işgal tehdidi altında, savaşın eşiğinde bulunmaktadır. Bizle bu yaşadıklarımızın adını terör sarmalı olarak değil, ülkemizi parçalamaya yönelik savaş olarak görüyoruz" dedi.

Cengiz, "Bu ülkede yaşayan 80 milyon Türk olarak değil, 300 milyonluk Türk dünyası olarak; bizi mahkum etmek isteyen, ülkemizi terör yuvası haline getirmek isteyen küresel güçlere geçit vermeyeceğimizi, PKK, PYD, DHKP-C, DEAŞ, İŞİD, FETÖ gibi tüm terör unsurlarını tek tek ezip yok edeceğimizi soydaşlar olarak ifade etmek istiyoruz. Son terör saldırısında teröristin kimliği netleşmeden, bu ülkeye sığınmış olan Kazakların, Kırgızların, Özbeklerin, Uygurların ve Afganistan Türklerinin topyekun suçlu gibi gösterilmesi ise kabul edilir olmadığı gibi, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve 15 Temmuz darbe girişiminde omuz omuza savaşan bizleri derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Soydaşlar olarak bizler terör nereden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun şiddetle lanetliyoruz" diye konuştu.