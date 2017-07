TKÜUGD: “Türk Dünyası Bursa’da buluşacak”

TKÜUGD üye gazetecilerin geniş katılım sağlayacağı Türk Dünyası Spor Şöleni’nin ev sahipliğini Bursa Büyükşehir Belediyesi yapacak.

Kökbörü (Oğlak kapma), Pars ve Kuşak Güreşleri, At Yarışı, Mangala, At üzerinde Ok Atma, Atlı Güreş, Yaya Okçuluğu Aşık Atma gibi atalarımızın oynadığı “Spor, Savaş ve Strateji Oyunları”nın ikincisi bu yıl 22-23 Temmuz tarihlerinde tarihi Bursa’nın Kocayayla mevkiinde düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek uluslararası şölende; ünlü dombra sanatçısı Arslanbek Sultanbek ile Kerküklü ses sanatçıları Ahmet Tuzlu ve Osman Avcı’nın konser vereceği şölen süresince Kırgız, Kazak, Kafkas halk danslarımızdan ve aşıkların atışmalarından örnekler sunulacak.

Uludağ’ın eteğindeki tarihi Kocayayla’da; Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar, Nogay gibi bütün Türk Devlet ve topluluklarının kültürel objeleri, lezzetleri, giysileri de sergilenecek. Ayrıca şölen süresince yaylada kurulan 32 Bozüy çadırının önünde; Kımız yapımı, Süzme Yoğurt ve Kurut Yapımı, Boorsak, Çelpek, Çiğbörek gibi hamur işleri ile Yün eğirme, kilim dokuma, Gelin alma, Beşik toyu, Betaşar (Duvak açma) ve Aksakallar Toyu gibi “geleneksel törenler” ve El Sanatları uygulamalı olarak gösterilecek. Kurulacak Arasta Çarşısı’nda ise 22 stantta sergilenen geleneksel el sanatları ürünlerinin satışı yapılacak.

Göktürk Alfabesinin objeler eşliğinde tanıtımının yapılacağı şölen alanında, tarihi Orhun Anıtları’nın da birebir maket açılışı yapılacak.