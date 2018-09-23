Toprak altında kalan kamyon şoförünün cesedine ulaşıldı

Bartın'da 400 yataklı devlet hastanesinin inşaatı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altına kalan kamyon şoförünün cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde meydana geldi. Şiremirçavuş Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığına ait 400 yatak kapasiteli Bartın Devlet Hastanesi inşaatında toprak kayması meydana geldi. Bulunduğu yerden kopan toprak parçaları inşaatta çalışan Hayati Erdoğan'ın kullandığı kamyon ile kepçe operatörü Erkan Cumhur'un kullandığı iş makinesini adeta yuttu. Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, 112 ve Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından kamyon şoförü Hayati Erdoğan'ın cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Erdoğan'ın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.