Tüfekle dayısını öldüren zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kozcağız beldesinde Muhammet K., gece saatlerinde beldede lokanta işleten dayısı Zeki Özsoy’un iş yerine geldi. İkili bir süre tartıştı. Henüz sebebi öğrenilemeyen tartışma sonucunda Muhammet K., yanında getirdiği av tüfeği ile dayısını vurdu. Göğsüne ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Zeki Özsoy olay yerinde yaşamını yitirdi. Muhammet K. ise bir araçla olay yerinden kaçtı. Özsoy’un yakınları sinir krizleri geçirdi. İhbarın ardından bölgeye gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Zeki Özsoy’un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine getirildi. İfadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen Muhammet K., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.