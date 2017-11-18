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18 Kasım 2017 14:20

Turizm öğrencileri sektör yöneticileri ile buluştu

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri otel yöneticileri ile buluştu.

Turizm öğrencileri sektör yöneticileri ile buluştu

18 Kasım 2017 14:20


Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerine yönelik Turizm öğrencileri ile sektör yöneticileri ile buluşuyor’ isimli konferans düzenlendi.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte si tarafından Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Antalya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel yöneticileri katıldı. Otel yönetimi tarafından yapılan sunumların ardından mesleğinde uzman personeller tarafından öğrencilere tavsiyeler verildi.




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