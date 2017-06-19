Türk Dünyası İstanbul’da buluştu

Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği tarafından hafta sonu İstanbul’da düzenlenen iftar programı Türk Dünyası temsilcilerini bir araya getirdi.

Programa Türkiye’nin yanı sıra Balkanlardan, Ortadoğu’ya, Kaskaslar’da Türkistan Coğrafyası’ndan geniş katılım oldu. KDTP Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Milletvekili Yusuf Hasani, TDP Genel Başkanı Beycan İlyas, Bulgaristan’dan Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) Kurucu Başkanı Kasım Dal, Makedonya Türk Demokrasi Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Üsküp Belediye Meclis Üyesi Gönül Bayraktar, Özgür Suriye Ordusu Türkmen Komutanlarından Zekiriya Karslı, Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, Türk Dünyası STK Başkanları ve dernek temsilcileri,yazarlar,araştırmacılar, işadamları,öğrenciler,gazeteciler katıldı.

Uluslar arası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği Genel sekreteri Serdar Yıldırım yetimlerle ilgili faaliyetlerin önemine vurgu yaparak, “Oluşan yeni şartlar neticesinde Türkiye son kale durumunda. Ben hem mesleğim hem de dernek faaliyetlerinden dolayı dünyanın her yerini gezmiş biriyim. Bu bir hayal değildir. Herkesin ümidi Türkiye’dir, gözü Türkiye’dedir. Dolayısıyla son kalenin düşmemesi gerekir. Bu bağlamda ülkemizin yakın coğrafyamızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz.Bu noktada hepinizin desteklerine fakir ve önerilerine ihtiyacımız olacak.Bu program vesilesiyle aldığımız kararı deklere edelim.Bu tür toplantılarımız olacak.El birliği zor zamanları atlatmada katkımız olacak arzusundayız.Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

KDTP Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar’da katılımcılar adına söz alarak’’Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz her zaman Türkiye’nin ne kadar önemli bir devlet olduğunu tekrarlıyoruz. Türkiye güçlü olunca Balkanlarda güçlü olacaktır. Bölgede güçlü olacaktır. Sizlerle beraber olmaktan dolayı memnuniyetimi belirtirken şimdiden bayramınızı kutlar hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Dernek Başkanı Mehmet Sever de şöyle konuştu: “Hızlı değişim süreci yaşayan dünyamızda savaşlar, doğal afetler, ekonomik sıkıntılardan dolayı mağdur olan insanların, eğitim, kalkınma ve sosyalleşme gibi dertlerine çözümler üretebilmek, dini ve moral değerlere sahip, insanların faydasını düşünebilen bir gençliğin yetişmesine katkıda bulunmak en temel misyonumuzdur.”