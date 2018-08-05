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05 Ağustos 2018 15:14

Türk Dünyası STK’larından ABD’ye tepki

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu ve Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği ortak bildiri yayınlayarak ABD’nin Türkiye’ye karşı yaptırım kararı adımlarını tanımadıklarını ve Türkiye’nin devletinin yanında olduklarını açıkladı.

Türk Dünyası STK’larından ABD’ye tepki

05 Ağustos 2018 15:14


Uluslararası alanda faaliyet gösteren onlarca STK ve gazeteciyi bünyesinde barındıran Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği ve Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yaptırım kararı hukuksuz olduğunu belirterek Washington’ın bu hamlesine sert tepki gösterdi.


İki kuruluş tarafından yapılan ortak açıklamada, “ABD yönetimi bağımsız yargının görev yaptığı Türkiye Cumhuriyetinde hakimlerin kararlarına saygı göstermeyerek aldığı kararlarla başta Türk Dünyası olmak üzere uluslararası alandan tepki almıştır. Bizler STK’lar olarak bu kararı protesto ediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yaptırım kararının geçerliliği yoktur. Türkiye bizim Anavatanımızdır. ABD uluslararası kaideleri hiçe sayarak kendince kararlar almıştır. Bizler Türkiye’nin yanındayız. Bu kararlar yok hükmündedir.’Amerikan yönetimi bir çıkmaz sokağa girmiştir. Aldığı kararların Türkiye üzerinde geçerliliği olamaz. Türkiye etki alanı çok derin olan Türk Dünyası’nın merkez ülkesidir.


Bildiriye ayrıca, Irak ve Suriye Türkmenleri, Afganistan, İdil-Ural ve Karapapak Türkleri; Doğu Türkistan Uygur ve Kazak Türkleri, Özbek ve Türkmenler; Nogay ve Kırım Tatarları imza atarak destek verdi.




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